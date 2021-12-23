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Італія скоротила термін дії ковід-сертифіката до 6 місяців і ввела інші обмеження

Четвер, 23 грудня 2021, 15:01

Італійський уряд вирішив посилити коронавірусні обмеження і скоротити термін дії ковід-сертифіката у зв’язку з поширенням у країні штаму "Омікрон".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

Зокрема, з 1 лютого з нинішніх 9 місяців до 6 місяців буде скорочений термін дії ковід-сертифіката.

Крім того, вимагатиметься робити щеплення третьою дозою вакцини через 4 місяці після другої.

Також вводиться обов’язок носити маски FFP2 в кінотеатрах, театрах і на спортивних заходах, а також у громадському транспорті, при цьому заборонено вживання їжі.

Влада також повертає масковий режим на вулиці.

Крім того, уряд хоче запровадити вимогу тесту для участі у заходах з нагоди сезону свят навіть для вакцинованих.

Обмеження пов’язані з тим, що в Італії поширюється новий варіант коронавірусу.

Вже чверть усіх інфекцій викликається новим "Омікроном". Два тижні тому такі інфекції становили 0,2-0,3%.

Італія побила новий щоденний рекорд за кількістю інфікованих на нинішній хвилі пандемії: понад 36 000. Стільки випадків коронавірусу в країні не було зафіксовано з кінця листопада минулого року. 146 людей померли за минулу добу.

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Італія
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