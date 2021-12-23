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Италия сократила срок действия ковид-сертификата до 6 месяцев и ввела другие ограничения

Четверг, 23 декабря 2021, 15:01

Итальянское правительство решило усилить коронавирусные ограничения и сократить срок действия ковид-сертификата в связи с распространением в стране штамма "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

В частности, с 1 февраля с нынешних 9 месяцев до 6 месяцев будет сокращен срок действия ковид-сертификата.

Кроме того, потребуется прививка третьей дозой вакцины через 4 месяца после второй.

Также вводится обязанность носить маски FFP2 в кинотеатрах, театрах и спортивных мероприятиях, а также в общественном транспорте, при этом запрещено употребление пищи.

Власти также возвращают масочный режим на улице.

Кроме того, правительство хочет ввести требование для участия в мероприятиях по случаю сезона праздников даже для вакцинированных.

Ограничения связаны с тем, что в Италии распространяется новый вариант коронавируса.

Уже четверть всех инфекций вызывается новым "Омикроном". Две недели назад такие инфекции составили 0,2-0,3%.

Италия побила новый ежедневный рекорд по количеству инфицированных на нынешней волне пандемии: более 36 тысяч. Столько случаев коронавируса в стране не было зафиксировано с конца ноября прошлого года. 146 человек скончались за минувшие сутки.

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Италия
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