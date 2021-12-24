Італія посилила ковідні обмеження на тлі рекордного злету інфекцій

В Італії 23 грудня повідомили про 44 595 нових випадків COVID-19, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Про це повідомило у четвер міністерство охорони здоров’я, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Попередній рекорд, 40 902 нових випадки, був зареєстрований 13 листопада 2020 року.

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Водночаc, за останню добу зафіксовано 168 смертей від COVID. Цей показник значно нижчий за 550 смертей від коронавірусу, зареєстрованих 13 листопада 2020 року.

Ситуація в італійських лікарнях теж краща, ніж торік. У четвер в Італії в реанімації перебувало 1023 пацієнтів з COVID-19, а в звичайних лікарняних палатах – 8722, тоді як 13 листопада їх було 3230 і 30 914 відповідно.

На тлі рекорду інфекцій міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца повідомив про повернення обов'язкового маскового режиму на вулиці.

Крім того, італійці тепер мають одягати маски підвищеного ступеня захисту в громадському транспорті, кінотеатрах, театрах та на стадіонах.

Також уряд Італії вирішив заборонити всі масові святкування Нового року та закрити дискотеки та клуби до 31 січня.

Сперанца сказав, що майже 89% італійців були вакциновані, але уряд прагне прискорити доставку третіх підсилюючих доз вакцини, які розглядаються як найефективніший захист проти варіанту "Омікрон".

Кількість померлих від COVID-19 в Італії зараз становить 136 245. З початку пандемії тут зафіксовано 5 517 054 випадки коронавірусу.

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