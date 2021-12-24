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В Албанії скандал через витік даних 630 тисяч громадян

П'ятниця, 24 грудня 2021, 11:37

В Албанії розслідують масштабний витік даних з держреєстрів після того, як невідомі поширили у WhatsApp персональні дані 630 тисяч із 2,8 млн жителів країни. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Файли формату excel містять зарплати, посади, імена роботодавців та ідентифікаційні номери працівників як державного, так і приватного секторів. Спочатку були оприлюднені дані станом на січень 2021 року, а 23 грудня - дані станом на квітень 2021 року. В базах є дані у тому числі топ-посадовців, працівників силових структур і суддів. 

Вважається, що витік даних є наслідком дій працівників відповідних державних установ, а не кібератака.

Прокуратура Тирани почала слідчі дії через "зловживання службовим становищем". Прокурори вилучили сервер Національного агентства інформаційного суспільства та заарештували сервери податкової адміністрації та Інституту соціального страхування.

Опозиційна Демократична партія засудила "надзвичайний скандал" і звинуватила уряд у тому, що він не захищає приватні дані громадян.

Натомість прем'єр-міністр Еді Рама назвав виток даних "спробою створити плутанину та сприяти нестабільності" з боку опозиції.

Експерти з кібербезпеки вказують на інцидент як черговий доказ того, наскільки незахищеними є важливі системи, та пропонують створити спецкомісію для оцінки того, як зараз захищаються персональні дані громадян у розпорядженні держорганів.

Портал Balkan Insight нагадує, що це вже не перший випадок - за кілька днів перед квітневими виборами медіа натрапили на базу персональних даних близько 910 000 виборців у Тірані.

Припускали, що база належала правлячій Соціалістичній партії, а дані до неї взяли з реєстрів державних інституцій. У партії заперечили це і наполягали, що нібито отримали інформацію шляхом особистого опитування. Справа досі розслідується. 

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Албанія
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