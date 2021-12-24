В Албании скандал из-за утечки данных 630 тысяч граждан

В Албании расследуют масштабную утечку данных из госреестров после того, как неизвестные распространили в WhatsApp персональные данные 630 тысяч из 2,8 млн жителей страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Файлы формата excel содержат зарплаты, должности, имена работодателей и идентификационные номера как государственного, так и частного секторов. Сначала были обнародованы данные по состоянию на январь 2021 года, а 23 декабря – данные по состоянию на апрель 2021 года. В базах есть данные в том числе топ-чиновников, сотрудников силовых структур и судей.

Считается, что утечка данных является результатом действий работников соответствующих государственных учреждений, а не кибератаки.

Прокуратура Тираны начала следственные действия из-за "злоупотребления служебным положением". Прокуроры изъяли сервер Национального агентства информационного общества и арестовали серверы налоговой администрации и Института социального страхования.

Оппозиционная Демократическая партия осудила "чрезвычайный скандал" и обвинила правительство в том, что оно не защищает частные данные граждан.

В то же время премьер-министр Эди Рама назвал утечку данных "попыткой создать путаницу и способствовать нестабильности" со стороны оппозиции.

Эксперты по кибербезопасности указывают на инцидент как на очередное доказательство того, насколько не защищены важные системы, и предлагают создать спецкомиссию для оценки того, как сейчас защищаются персональные данные граждан, имеющиеся в распоряжении госорганов.

Портал Balkan Insight напоминает, что это уже не первый случай – за несколько дней до апрельских выборов медиа натолкнулись на базу персональных данных около 910 000 избирателей в Тиране.

Предполагали, что база принадлежала правящей Социалистической партии, а данные в нее взяли из реестров государственных институций. В партии отрицали это и настаивали, что якобы получили информацию путем личного опроса. Дело все еще расследуют.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.