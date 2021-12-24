У Британії винесли суворі вироки росіянину і литовцю за шахрайство і відмивання коштів

У Британії громадяни Росії та Литви отримали багаторічні терміни позбавлення волі за відмивання коштів на загальну суму близько 70 млн фунтів стерлінлів, а також шахрайське отримання 10 млн фунтів у рамках урядової програми підтримки бізнесу, постраждалого від пандемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

38-річного росіянина Артема Терзяна та 44-річного литовця Дейвіса Грощатського викрили на шахрайстві зі схемою підтримки бізнесу Bounce Back Loan. Ці звинувачення додались до давніших, за відмивання коштів і керівництво кримінальною мережею.

Чоловіків затримали ще у 2018 році, після того, як поліція зафіксувала, що у їхні квартири регулярно заносяться валізи з готівкою, які ті забирали на автостоянках. Нацагентство з боротьби зі злочинністю встановило, що вони відкривали рахунки для десятків компаній-прокладок і потім перекидали гроші між рахунками, перш ніж врешті перераховували їх іншим незрозумілим фірмам у Німеччині, Чехії, ОАЕ, Гонконгу та Сингапурі.

Після арешту їх відпустили під заставу. Перебуваючи на волі, обоє вирішили скористатись урядовою схемою ковід-підтримки для бізнесу - що передбачала спрощену систему кредитів з державним гарантуванням - для заснованих ними фейкових компаній, та запросили максимально можливі суми, загалом отримавши 10 млн фунтів.

Поліція вважає, що це наймасштабніший випадок шахрайства зі схемою з моменту її запуску у 2020 році. На цей час вдалося повернути лише 17 млн фунтів, більшу частину коштів зловмисники вивели за кордон. Медіа не уточнюють, як стала можливою видача коштів, якщо обоє вже перебували під розслідуванням.

Вироки виніс у грудні Коронний суд Кінгстона-на-Темзі. Терзяну присудили 17 років позбавлення волі, Грощатському - 16 років.