В Британии вынесли строгие приговоры россиянину и литовцу за мошенничество и отмывание средств
В Британии граждане России и Литвы получили многолетние сроки лишения свободы за отмывание средств на общую сумму около 70 млн фунтов стерлинов, а также мошенническое получение 10 млн фунтов в рамках правительственной программы поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.
38-летнего россиянина Артема Терзяна и 44-летнего литовца Дэвиса Грощатского уличили в мошенничестве со схемой поддержки бизнеса Bounce Back Loan. Эти обвинения прибавились к более давним, за отмывание средств и руководство криминальной сетью.
Мужчин задержали еще в 2018 году, после того, как полиция зафиксировала, что в их квартиры регулярно заносятся чемоданы с наличными, которые они забирали на автостоянках. Нацагентство по борьбе с преступностью установило, что они открывали счета для десятков компаний-прокладок и затем перебрасывали деньги между счетами, прежде чем наконец перечисляли их другим фирмам в Германии, Чехии, ОАЭ, Гонконге и Сингапуре.
После ареста их отпустили под залог. Находясь на свободе, оба решили воспользоваться правительственной схемой ковид-поддержки для бизнеса – предусматривавшей упрощенную систему кредитов с государственным гарантированием – для основанных ими фейковых компаний, и запросили максимально возможные суммы, в общей сложности получив 10 млн фунтов.
Полиция считает, что это самый масштабный случай мошенничества со схемой с момента его запуска в 2020 году. К этому времени удалось вернуть только 17 млн фунтов, большую часть средств злоумышленники вывели за границу. Медиа не уточняют, как стала возможной выдача средств, если оба уже находились под расследованием.
Приговор вынес в декабре Коронный суд Кингстона-на-Темзе. Терзяну присудили 17 лет лишения свободы, Грощатскому – 16 лет.
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