В Британии вынесли строгие приговоры россиянину и литовцу за мошенничество и отмывание средств

В Британии граждане России и Литвы получили многолетние сроки лишения свободы за отмывание средств на общую сумму около 70 млн фунтов стерлинов, а также мошенническое получение 10 млн фунтов в рамках правительственной программы поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

38-летнего россиянина Артема Терзяна и 44-летнего литовца Дэвиса Грощатского уличили в мошенничестве со схемой поддержки бизнеса Bounce Back Loan. Эти обвинения прибавились к более давним, за отмывание средств и руководство криминальной сетью.

Мужчин задержали еще в 2018 году, после того, как полиция зафиксировала, что в их квартиры регулярно заносятся чемоданы с наличными, которые они забирали на автостоянках. Нацагентство по борьбе с преступностью установило, что они открывали счета для десятков компаний-прокладок и затем перебрасывали деньги между счетами, прежде чем наконец перечисляли их другим фирмам в Германии, Чехии, ОАЭ, Гонконге и Сингапуре.

После ареста их отпустили под залог. Находясь на свободе, оба решили воспользоваться правительственной схемой ковид-поддержки для бизнеса – предусматривавшей упрощенную систему кредитов с государственным гарантированием – для основанных ими фейковых компаний, и запросили максимально возможные суммы, в общей сложности получив 10 млн фунтов.

Полиция считает, что это самый масштабный случай мошенничества со схемой с момента его запуска в 2020 году. К этому времени удалось вернуть только 17 млн ​​фунтов, большую часть средств злоумышленники вывели за границу. Медиа не уточняют, как стала возможной выдача средств, если оба уже находились под расследованием.

Приговор вынес в декабре Коронный суд Кингстона-на-Темзе. Терзяну присудили 17 лет лишения свободы, Грощатскому – 16 лет.

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