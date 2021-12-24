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Польща: 39,5 тисяч біженців намагалися перетнути кордон з Білорусі за рік

П'ятниця, 24 грудня 2021, 13:22

Протягом 2021 року майже 40 тисяч людей намагалися незаконно проникнути до Польщі з Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікувала Прикордонна служба Польщі.

"Вчора, 23.12, кордон Польщі та Білорусі намагалися незаконно перетнути 26 людей. Цього місяця таких спроб було 1,5 тисячі, з початку року - 39,5 тисяч", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Раніше повідомлялося, що у Польщі допускають суттєве загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у період свят.

Нагадаємо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими, продовжити мандрівку в ЄС.

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Польща міграційна криза Білорусь
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