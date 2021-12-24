У Польщі очікують загострення штучної міграційної кризи на Різдво - ЗМІ

У Польщі допускають суттєве загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у період свят.

Як повідомляє RMF24, сигнали про це є з білоруського боку кордону - від мігрантів, з яким вдалось поговорити ЗМІ, а також в неофіційних коментарях від представників польських структур.

Двом репортерам радіо вдалось побувати у Білорусі і поговорити з мігрантами, яких розмістили у великому логістичному центрі в Брузгах - поруч з пунктом пропуску, де на початку листопада вони здійснили наймасовішу спробу нелегально перейти кордон.

Із розмов з’ясувалося, що мігранти вважають 25 грудня "ключовою датою", після якої для них нібито мають відкрити гуманітарний коридор до Німеччини. На запитання журналістів про те, хто їм надав таку інформацію, люди розповіли, що так сказали представники білоруських служб і вони вірять, що "до нового року мають усі потрапити в Німеччину".

Співрозмовники журналістів у силових структурах також розповіли, що мають інформацію про те, що на Різдво на кордоні "може щось статися" - або суттєве зростання спроб нелегально перейти кордон, або великий інцидент.

В той самий час, зазначають репортери, у Брузгах складається враження, що мігранти можуть залишатися там ще не один місяць - логістичний центр перетворився на маленьке містечко з магазинами і кафе на колесах, також планують відкриття школи для дітей.

Як повідомили прикордонники вранці 24 грудня, за останню добу кордон спробували нелегально перейти 26 мігрантів. Напередодні це було 48 осіб, з яких половина переправились на польський бік понтоном через річку.

Нагадаємо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими, продовжити мандрівку в ЄС.

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