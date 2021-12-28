На посольство Туреччини у Польщі напали з "коктейлем Молотова"

У Варшаві в вівторок вдень невідомий кинув "коктейль Молотова" в будівлю посольства Туреччини.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 14:00. Вважають, що всередині пляшки була запальна рідина. На фасаді будівлі помітні сліди кіптяви.

Фото: tvnwarszawa.pl

"Підтверджую, що близько 14 години на вулиці Раковецькій стався інцидент із одним із об'єктів, що охороняються відділом безпеки дипломатичних представництв. Затримано одного чоловіка. Усі обставини цієї події встановлюються", - прокоментував напад Рафал Ретманяк із Варшавського поліцейського управління.

На місці перебувають кілька екіпажів поліції та слідчий собака. Інформація про постраждалих не надходила.

У поліції Варшави повідомили, що у зв’язку з цією справою заарештовано чоловіка.

Кореспондент TVN24 повідомив, що бачив, серед іншого, кілька цілих пляшок на іншому боці вулиці.

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