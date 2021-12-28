На посольство Туреччини у Польщі напали з "коктейлем Молотова"
Вівторок, 28 грудня 2021, 17:08
У Варшаві в вівторок вдень невідомий кинув "коктейль Молотова" в будівлю посольства Туреччини.
Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався близько 14:00. Вважають, що всередині пляшки була запальна рідина. На фасаді будівлі помітні сліди кіптяви.
"Підтверджую, що близько 14 години на вулиці Раковецькій стався інцидент із одним із об'єктів, що охороняються відділом безпеки дипломатичних представництв. Затримано одного чоловіка. Усі обставини цієї події встановлюються", - прокоментував напад Рафал Ретманяк із Варшавського поліцейського управління.
На місці перебувають кілька екіпажів поліції та слідчий собака. Інформація про постраждалих не надходила.
У поліції Варшави повідомили, що у зв’язку з цією справою заарештовано чоловіка.
Кореспондент TVN24 повідомив, що бачив, серед іншого, кілька цілих пляшок на іншому боці вулиці.
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