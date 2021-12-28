Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

На посольство Туреччини у Польщі напали з "коктейлем Молотова"

фото
Вівторок, 28 грудня 2021, 17:08

У Варшаві в вівторок вдень невідомий кинув "коктейль Молотова" в будівлю посольства Туреччини.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався близько 14:00. Вважають, що всередині пляшки була запальна рідина. На фасаді будівлі помітні сліди кіптяви.

 
Фото: tvnwarszawa.pl

"Підтверджую, що близько 14 години на вулиці Раковецькій стався інцидент із одним із об'єктів, що охороняються відділом безпеки дипломатичних представництв. Затримано одного чоловіка. Усі обставини цієї події встановлюються", - прокоментував напад Рафал Ретманяк із Варшавського поліцейського управління.

На місці перебувають кілька екіпажів поліції та слідчий собака. Інформація про постраждалих не надходила.

У поліції Варшави повідомили, що у зв’язку з цією справою заарештовано чоловіка.

Кореспондент TVN24 повідомив, що бачив, серед іншого, кілька цілих пляшок на іншому боці вулиці. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти
powered by lun.ua

Статті

Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме

Навіщо Лукашенко пішов на переписування конституції? І які сигнали тим самим він надіслав білорусам, Росії, Заходу та Україні?
28 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Міністерство пошти і справ: як Зеленський дав МЗС найвищу владу та чому це не запрацює

Добрі наміри МЗС вилилися у юридично безглуздий указ Зеленського, що лише додає ризиків та проблем, аж до загрози диктатури...
25 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Посол при НАТО: Альянс боїться опинитися на межі збройного конфлікту з РФ через Україну

Наталія Галібаренко: Є країни, які виступають проти будь-якого діалогу з РФ. Але є і ті, які хочуть домовитися з Росією, мовляв, "щоби врятувати Україну"
24 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда