На посольство Турции в Польше напали с "коктейлем Молотова"
Вторник, 28 декабря 2021, 17:08
В Варшаве во вторник днем неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание посольства Турции.
Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел около 14:00. Считается, что внутри бутылки была зажигательная жидкость. На фасаде здания заметны следы копоти.
"Подтверждаю, что около 14 часов на улице Раковецкой произошел инцидент с одним из объектов, охраняемых отделом безопасности дипломатических представительств. Задержан один мужчина. Все обстоятельства этого события устанавливаются", - прокомментировал нападение Рафал Ретманяк из Варшавского полицейского управления.
На месте находятся несколько экипажей полиции и следственная собака. Информация о пострадавших не поступала.
В полиции Варшавы сообщили, что в связи с этим делом арестован мужчина.
Корреспондент TVN24 сообщил, что видел, среди прочего, несколько целых бутылок по другую сторону улицы.
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