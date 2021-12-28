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На посольство Турции в Польше напали с "коктейлем Молотова"

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Вторник, 28 декабря 2021, 17:08

В Варшаве во вторник днем ​​неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание посольства Турции.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 14:00. Считается, что внутри бутылки была зажигательная жидкость. На фасаде здания заметны следы копоти.

 
Фото: tvnwarszawa.pl

"Подтверждаю, что около 14 часов на улице Раковецкой произошел инцидент с одним из объектов, охраняемых отделом безопасности дипломатических представительств. Задержан один мужчина. Все обстоятельства этого события устанавливаются", - прокомментировал нападение Рафал Ретманяк из Варшавского полицейского управления.

На месте находятся несколько экипажей полиции и следственная собака. Информация о пострадавших не поступала.

В полиции Варшавы сообщили, что в связи с этим делом арестован мужчина.

Корреспондент TVN24 сообщил, что видел, среди прочего, несколько целых бутылок по другую сторону улицы.

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Польша инциденты
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