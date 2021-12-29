Чому президент Польщі заради відносин із США пішов на конфлікт із партією влади
Середа, 29 грудня 2021, 13:10
У період різдвяних свят президент Анджей Дуда наклав вето на зміни до Закону про мовлення, ухвалення яких могло би створити справжню кризу у відносинах Варшави та Вашингтона.
Цей крок президента виявився справжньою несподіванкою для правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС).
Про наслідки вето для польської політики читайте у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Свобода слова довела до розколу: чому президент Польщі пішов на конфлікт з партією влади.
Нагадаємо, проєкт змін, що з’явився влітку цього року, передбачає надання ліцензій на мовлення лише тим телеканалам, чиї власники походять з країн Європейської економічної зони (окрім членів ЄС, туди входять Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн).
Польська влада пояснює цю ініціативу небезпекою купівлі медіа інвесторами з недемократичних країн, на кшталт РФ чи Китаю, або держав арабського світу. Однак насправді цей закон мав завдати удар по групі каналів TVN, чиїм власником є американський концерн Discovery (через це ініціатива отримала неофіційну назву "Lex TVN").
TVN – найбільший незалежний телемовник у Польщі. Тож атака на нього сприймалася в першу чергу як напад на свободу слова.
Перше схвалення законопроєкту в Сеймі супроводжувалося гучними протестами та критикою з боку Сполучених Штатів.
Тож не дивно, що після того як Сенат – верхня палата польського парламенту – відхилив ініціативу, у правлячій партії забули про нього на декілька місяців.
17 грудня про проєкт несподівано згадали. З порушенням процедури його за один день схвалили і в профільному комітеті, і в цілому на засіданні Сейму.
Повторне прийняття Lex TVN Сеймом скасовувало вето Сенату, тож єдиною перешкодою на шляху до набрання ним чинності залишався підпис президента Анджея Дуди.
У правлячій партії не приховували впевненості, що закон не буде ветовано. Втім, очікування не справдилися.
Пояснюючи рішення Анджея Дуди, польські політики та політологи зазвичай дають дві відповіді.
Перша – швидше психологічна. Згідно з нею, рішення про вето стало реакцією президента на відверто зневажливе ставлення до нього у правлячій коаліції.
Інше пояснення: на другому президентському терміні Анджей Дуда вже не залежить від правлячої партії у питанні свого переобрання. Натомість мусить замислитися, чим він займатиметься після завершення каденції.
Після всіх конфліктів у ЄС можливість працювати в євроінституціях для нього закрита. Залишаються міжнародні організації, проте для цього треба мати добрі відносини із США, які мають там вирішальний голос.
Більше - у матеріалі Юрія Панченка Свобода слова довела до розколу: чому президент Польщі пішов на конфлікт з партією влади.