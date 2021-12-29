Почему президент Польши ради отношений с США пошел на конфликт с партией власти

В период рождественских праздников президент Анджей Дуда наложил вето на изменения в Закон о вещании, принятие которых могло бы создать настоящий кризис в отношениях Варшавы и Вашингтона.

Этот шаг президента оказался настоящей неожиданностью для правящей партии "Право и справедливость" (ПиС).

О последствиях вето для польской политики читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Свобода слова довела до раскола: почему президент Польши пошел на конфликт с партией власти.

Напомним, появившийся летом этого года проект изменений предусматривает предоставление лицензий на вещание только тем телеканалам, чьи собственники происходят из стран Европейской экономической зоны (кроме членов ЕС, туда входят Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).

Польские власти объясняют эту инициативу опасностью покупки медиа инвесторами из недемократических стран, вроде РФ или Китая, или государств арабского мира. Однако на самом деле этот закон должен был нанести удар по группе каналов TVN, чьим владельцем является американский концерн Discovery (по этой инициативе получила неофициальное название "Lex TVN").

TVN – самый независимый телевещатель в Польше. Так что атака на него воспринималась в первую очередь как нападение на свободу слова.

Первое одобрение законопроекта в Сейме сопровождалось громкими протестами и критикой Соединенных Штатов.

Неудивительно, что после того, как Сенат – верхняя палата польского парламента – отклонил инициативу, в правящей партии забыли о нем на несколько месяцев.

17 декабря о проекте неожиданно упомянули. С нарушением процедуры его за один день одобрили и в профильном комитете, и в целом на заседании Сейма.

Повторное принятие Lex TVN Сеймом отменяло вето Сената, так что единственным препятствием на пути к вступлению в силу оставалась подпись президента Анджея Дуды.

В правящей партии не скрывали уверенности, что закон не будет ветирован. Впрочем, ожидания не сбылись.

Объясняя решение Анджея Дуды, польские политики и политологи обычно дают два ответа.

Первая – скорее психологическая. Согласно ей, решение о вето стало реакцией президента на откровенно пренебрежительное отношение к нему в правящей коалиции.

Другое объяснение: на втором президентском сроке Анджей Дуда уже не зависит от правящей партии по вопросу своего переизбрания. Зато должен задуматься, чем он будет заниматься после завершения каденции.

После всех конфликтов в ЕС возможность работы в евроинституциях для него закрыта. Остаются международные организации, однако для этого нужно иметь хорошие отношения с США, которые имеют решающий голос.

Больше – в материале Юрия Панченко Свобода слова довела до раскола: почему президент Польши пошел на конфликт с партией власти.