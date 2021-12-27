Президент Польщі ветував скандальний закон, що тиснув на ключовий незалежний телеканал

Президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на зміни до Закону про мовлення, прийняття яких створило б кризу у відносинах із Сполученими Штатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посланням на сайт президента Польщі.

Анджей Дуда зазначає, що законопроєкт, що отримав назву Lex TVN, викликав багато дискусій як всередині країни, так і з міжнародними партнерами, в першу чергу – із США. За його словами, проєкт викликає у нього сумніви як щодо відповідності Конституції, так і польсько-американській угоди про захист взаємних інвестицій 1990 року.

"Враховуючи мої попередні виступи та маючи серйозні застереження щодо положень цієї поправки до Закону про телерадіомовлення, я розглядав два сценарії. Відмову від підписання акту я розглядав у кожному конкретному випадку, не приховую цього; але я думав над можливістю передати цей законопроєкт до Конституційного трибуналу, чи повернути його на повторний розгляд Сейму", – стверджує Анджей Дуда.

Дуда зазначив, що у своєму рішенні він врахував, що поляки "дуже стурбовані цим законом".

Останнім аргументом проти закону було те, що Конституційний трибунал аналізує положення лише з точки зору їхньої відповідності основоположному акту, а не міжнародним договорам. "Я не можу бути впевнений, що Конституційний трибунал посилатиметься на цей польсько-американський договір. І цей момент надзвичайно важливий з моєї точки зору. Ми уклали договір та мусимо його дотримуватися. Якщо ми не будемо виконувати домовленості, ніхто не буде дотримуватися їх. Не кажучи вже про те, що це була б чергова суперечка, а суперечок у нас вистачає",- резюмує Дуда.

Нагадаємо, 17 грудня польський Сейм у прискореному режимі схвалив поправку до Закону про радіомовлення (так званий "lex TVN"), тим самим відкинувши вето Сенату – верхньої палати парламенту.

Цей законопроєкт з’явився влітку цього року і одразу викликав звинувачення на адресу влади у спробах контролювати незалежні медіа.

Зміни передбачали, що ліцензію на мовлення можуть отримати лише телеканали, чиї власники походять з країн, що входять до Європейської економічної зони (окрім членів ЄС, туди входять Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн).

Польська влада пояснює цю ініціативу небезпекою придбання медіа інвесторами з недемократичних країн, на кшталт РФ чи Китаю, або держав арабського світу. Втім, насправді наслідком цього закону мало стати позбавлення ліцензії для групи каналів TVN, власником яких є американський концерн Discovery (це і дало неофіційну назву ініціативі як "lex TVN").

TVN – найвпливовіший телемовник у Польщі, непідконтрольний польській владі. Решту мовників було або взято під контроль влади, або маргіналізовано.

Цей законопроект викликав гостру реакцію Вашингтону та загрожував суттєво погіршити відносини Польщі та США.

Детальніше про цей конфлікт читайте у статті Варшава втрачає союзників: навіщо Польща пішла на конфлікт із США.