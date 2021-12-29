Члени комісії з обрання глави САП просять Венедіктову допомогти з розблокуванням конкурсу

Члени конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедіктової, закликаючи її втрутитися у ситуацію, що склалася з затвердженням результатів конкурсу.

Відповідний лист, підписаний п’ятьма членами комісії, є у розпорядженні "Європейської правди".

Звернення підписали Роман Куйбіда, Вячеслав Навроцький, Драго Кос, Томас Фаєрстон та Нона Цоцорія.

"Звертаємося, щоб висловити занепокоєння щодо відсутності прогресу в конкурсі щодо відбору нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та інших посадових осіб САП, а також просити Вашої допомоги у розблокуванні процесу, щоб Конкурсна комісія (Комісія) змогла успішно завершити свою роботу в найкоротший строк", - зазначають вони.

Члени комісії нагадують, що 21 грудня завершились співбесіди заключного етапу конкурсу та були підраховані бали усіх кандидатів. Безсумнівним переможцем на керівника САП визначили Олександра Клименка, а Сергія Савицького - на посаду начальника п’ятого відділу САП.

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"Проте Комісія відмовилася (а) затвердити результати, (б) подати Вам кандидатуру О. Клименка або (в) навіть затвердити рішення, яке підтверджує простий математичний підрахунок балів кандидатів. Під час засідання 21 грудня голова комісії пані Коваль висловила різні причини, чому Комісія не може негайно затвердити результати, включно з тим, що їй необхідно спочатку проконсультуватися з Офісом Генерального прокурора щодо відповідності кандидатів вимогам закону", - зазначають вони.

22 грудня Коваль повідомила Комісію, що звернулась до Венедіктової з проханням надати Комісії підтвердження того, що Клименко та Синюк відповідають вимогам законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції" та "Про державну таємницю". Підписанти звернення кажуть, що цей лист було надіслано з власної ініціативи пані Коваль без погодження з Комісією, і згідно з листом, який вони отримали від одного з кандидатів (Клименка) деякі посадовці Офісу Генерального прокурора, очевидно, помилково сприйняли цей лист пані Коваль як нібито інформацію про рішення Комісії провести нову спеціальну перевірку кандидатів.

"Це не так – Комісія вже має результати необхідних спеціальних перевірок усіх кандидатів-переможців і має їх вже протягом кількох місяців. Хоча Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) дало чітку відповідь про відсутність правових підстав для проведення додаткових повторних перевірок, листа НАЗК, очевидно, виявилося недостатньою для деяких членів, і 24 грудня Комісія знову не завершила свою роботу", - зазначають вони.

Автори звернення зазначають, що така ситуація не є наслідком суперечок між іноземними та українськими членами Комісії, або ж між членами комісії, визначеними Верховною Радою, і тими, які визначені Радою прокурорів.

"Навпаки, члени обох груп підтримали пропозиції, які дозволили б засвідчити результати. Наприклад, 24 грудня член комісії, визначений парламентом, пан Б. Романюк вніс компромісний проєкт рішення, яке дозволило б негайно затвердити результати. Хоча цю пропозицію підтримали всі члени комісії, визначені Радою прокуратури, і чотири члени комісії, визначені парламентом, вона все одно не пройшла…Як зазначалося, глухий кут, схоже, є результатом помилкового переконання деяких членів Комісії, що тепер потрібні додаткові перевірки кандидатів-переможців", - зазначають вони.

"Ми віримо, що чітка заява від Вас про те, що всі кандидати-переможці пройшли перевірку та відповідають всім застосовним вимогам законодавства, а також що українське законодавство не вимагає додаткових спеціальних перевірок, буде достатньо, щоб переконати всіх членів Комісії затвердити результати та схвалити подання до Вас. Ми вважаємо, що така заява нарешті дозволить Комісії успішно завершити свою роботу, але без такої заяви процес може затягнутися", - підсумовують члени комісії.

Як повідомляла "Українська правда", 21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.

На початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила 1 грудня, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися. Вона сказала, що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей".

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

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