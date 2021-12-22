Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посли G7 прокоментували зрив відбору керівника антикорупційної спецпрокуратури

Середа, 22 грудня 2021, 18:49

Посли країн Групи семи висловили розчарування відмовою призначених Верховною радою членів комісії з обрання Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможця відбору керівника САП.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника" - йдеться у заяві послів у Twitter.

Посли закликали комісію з обрання керівника САП якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією" - наголошують посли.

Нагадаємо, 21 грудня члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

Перед цим комісія оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

На початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G7 (група семи)
powered by lun.ua

Статті

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Не казати Зеленському "ні": що вимагає змінити президент у підходах до зовнішньої політики

Стати регіональним лідером. Отримати від НАТО сигнал про перспективу членства вже у 2022 році. Це – лише частина вимог Володимира Зеленського до українських послів.
22 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Гути