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У Польщі показали нове відео, як військовим заважають зупиняти мігрантів на кордоні

П'ятниця, 3 грудня 2021, 11:00

Поліція прикордонного Підляського воєводства повідомила, що увечері 2 грудня cталася чергова спроба масового нелегального перетину кордону з Білорусі, при цьому білоруські службовці сліпили польських колег стробоскопами і лазерами, заважаючи їм зупиняти мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це поліція повідомила у Twitter, додавши відеозапис.

"Увечері правоохоронці і солдати, які здійснювали втручання у зв’язку зі спробою нелегального перетину кордону між населеними пунктами Опака і Вулька-Тереховська, були засліплені стробоскопами і лазерами білоруських службовців", - йдеться у повідомленні. 

За повідомленням прикордонників, за добу 2 грудня було 46 спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону, біля населених пунктів Наревка і Черемха - із застосуванням сили. Щодо 9 людей видали наказ про видворення з території Польщі. 

Як пише PAP, з початку року Польща зафіксувала вже майже 40 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі, з яких майже всі припадають на кінець літа й осінь: у вересні їх зафіксували 3,5 тисячі, у жовтні - 17,5 тисяч, в листопаді - майже 9 тисяч.

Нагадаємо, напередодні ЄС, Британія та США запровадили нові санкції проти режиму Александра Лукашенка.

Під обмеження потрапили низка посадовців режиму та низка ключових білоруських компаній. 

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Польща шантаж мігрантами
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