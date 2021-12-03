Британія ввела санкції проти "Беларуськалію" і білоруських пропагандистів 

Велика Британія у координації з ЄС, США та Канадою ​​запровадила новий пакет санкцій у відповідь на нехтування міжнародним правом режимом Лукашенка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення британського уряду.

Зокрема, Британія ввела санкції проти "Беларуськалію", одного з найбільших у світі виробників калійних добрив. Це підприємство уряд називає основним джерелом доходів та іноземної валюти для режиму Лукашенка.

Крім того, Британія ввела санкції у вигляді замороження активів і заборони на поїздки проти восьми білорусів відповідальних за репресії та порушення прав людини.

У рішенні сказано, що санкції введені проти 5 пропагандистів, які відігравали ключову роль у поширенні дезінформації в Білорусі, високопоставленого білоруського чиновника, відповідального за утиски громадянського суспільства та демократичної опозиції в країні, а також судді і помічника прокурора, відповідальних за численні політично вмотивовані рішення проти журналістів.

"Ці санкції, як і раніше, націлені на важливі джерела доходів режиму Лукашенка і накладають серйозні обмеження на тих, хто відповідає за деякі з найжахливіших антидемократичних дій у Білорусі", - прокоментувала міністр закордонних справ Ліз Трасс.

2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти людей і організації з Білорусі.

У спільній заяві вони зазначили, що санкції є відповіддю на "триваючі напади на права людини та основні свободи в Білорусі, нехтування міжнародними нормами та неодноразові акти репресій".

Режим Лукашенка звинувачують у тому, що він звозить мігрантів до Білорусі і заохочує або примушує їх перетинати кордон з Польщею, Литвою та Латвією для подальших подорожей до ЄС.

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