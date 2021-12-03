Кулеба вдруге зустрівся з Блінкеном після його зустрічі з Лавровим

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів у Стокгольмі не одну, а дві зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на джерела.

Якщо про першу зустріч повідомляли публічно, то про другу досі не було відомо.

Зокрема, Кулеба та Блінкен зустрілися ще раз вже після розмови держсекретаря з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

"Розмова тривала близько пів години. Вони узгодили позиції. Не було жодних домовленостей за спиною України чи рішень про Україну без України. Це принципово для українських дипломатів, і цей принцип був збережений", - розповів співрозмовник ЄвроПравди.

Як повідомлялося, на зустрічі з Лавровим Блінкен закликав відвести війська від кордонів України та виконувати Мінські угоди.

Блінкен підкреслив, що найкращий шлях уперед – це дипломатія у поєднанні з повним виконанням Мінських угод, і США готові підтримати цей процес. "Держсекретар дав зрозуміти, що якщо Москва обере шлях військової ескалації, Сполучені Штати та наші союзники готові зробити так, щоб вона зазнала значних витрат", - йдеться у заяві Держдепу.

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