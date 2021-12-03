Кулеба во второй раз встретился с Блинкеном после его встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел в Стокгольме не одну, а две встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на источники.

Если о первой встрече сообщали публично, то о второй до сих пор не было известно.

В частности, Кулеба и Блинкен встретились еще раз после разговора госсекретаря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Разговор длился около получаса. Они согласовали позиции. Не было никаких договоренностей за спиной Украины или решений об Украине без Украины. Это принципиально для украинских дипломатов, и этот принцип был сохранен", - рассказал собеседник ЕвроПравды.

Как сообщалось, на встрече с Лавровым Блинкен призвал отвести войска от границ Украины и выполнять Минские соглашения.

Блинкен подчеркнул, что лучший путь вперед – это дипломатия в сочетании с полным исполнением Минских соглашений, и США готовы поддержать этот процесс. "Госсекретарь дал понять, что если Москва выберет путь военной эскалации, Соединенные Штаты и наши союзники готовы сделать так, чтобы она понесла значительные расходы", - говорится в заявлении Госдепа.

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