Підсумки 2021-го: ключові "зради", "перемоги" та "бентеги" у зовнішній політиці України

Чим став 2021 рік для нашої держави на шляху до ЄС та НАТО – кроком вперед, чи назад, чи тупцюванням на місці?

Про ключові "зради", "перемоги" та "бентеги" у сферах, якими опікується "Європейська правда", читайте в статті редактора Сергія Сидоренка Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік.

П’ять перемог: Кримська платформа, "Байрактари", евакуація з Афганістану, кінець епопеї з локалізацією, "перезавантаження" у проблемних сусідів.

Щодо останнього, то йдеться про зміну влади у Молдові та Чехії, що завершилася цього року.

Ці події не залежали від України, але мають непересічне значення для нашого європейського майбутнього. Щоби переконатися у цьому, прочитайте короткий огляд Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові. А про очікування від Чехії, де президент Мілош Земан втрачає вплив, розповів наш посол у цій країні.

Треба підкреслити: це не повний перелік "перемог", за місце у ключовій п’ятірці була конкуренція (наприклад, ми не згадали про повернення "скіфського золота", про історичне рішення ЄСПЛ щодо Криму або про підписання перших декларації про підтримку вступу України до ЄС).

Однак важливо те, що жодна з цьогорічних перемог не пов’язана із проєвропейськими реформами. А от зради щодо реформ – є.

Гальмування реформ, які потрібні передусім Україні, є самостійною та дуже серйозною проблемою. Тут, наприклад, можна згадати історію обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Загалом, п’ятірка поразок України виглядає наступним чином: Зеленський "кидає" США, проблеми з реформами, викрадення Чауса, Білорусь, Грузія.

Білоруський диктатор Александр Лукашенко у 2021 році оговтався від революції та ще більше укріпився у владі, одночасно продовжуючи поступатися суверенітетом на користь путінської Росії. Однозначною "зрадою" є розвиток подій у Грузії, де внутрішній політичний конфлікт дедалі більше заважає рухові держави до ЄС і НАТО.

Із відсуванням Тбілісі від перспективи вступу до НАТО Україна також автоматично віддаляється від Альянсу, бо наші держави там часто сприймають у парі.

П’ять "бентег" року: Донбас, відносини з США, реформа СБУ, перегляд Угоди про асоціацію, Німеччина та газ.

Детальніше про кожну з ключових "зрад", "перемог" та "бентег" у матеріалі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік.