Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери

Міністерство оборони Естонії повідомило про передачу Україні двох патрульних катерів.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Twitter (X) Міноборони Естонії.

Передача човнів відбулася у координації з Данією.

Here we go again! #Estonia 🇪🇪 has delivered two patrol boats to #Ukraine 🇺🇦 in coordination with ally #Denmark 🇩🇰. Such aid helps Ukraine secure vital sea lines and defend its waters to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/Zh4KLXs2En Реклама: April 26, 2024

"Естонія передала в Україну два патрульні катери у координації з союзником Данією. Така допомога допомагає Україні забезпечити життєво важливі морські лінії та захищати свої води", – йдеться у повідомленні Міноборони Естонії.

Раніше Естонія підготувала план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну.

Естонія пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.

Загалом Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.