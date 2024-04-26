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Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери

Новини — П'ятниця, 26 квітня 2024, 10:56 — Іванна Костіна

Міністерство оборони Естонії повідомило про передачу Україні двох патрульних катерів.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Twitter (X) Міноборони Естонії.

Передача човнів відбулася у координації з Данією.

"Естонія передала в Україну два патрульні катери у координації з союзником Данією. Така допомога допомагає Україні забезпечити життєво важливі морські лінії та захищати свої води", – йдеться у повідомленні Міноборони Естонії.

Раніше Естонія підготувала план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну.

Естонія пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.

Загалом Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.

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Естонія Данія Війна з РФ
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