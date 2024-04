Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери

Міністерство оборони Естонії повідомило про передачу Україні двох патрульних катерів.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Twitter (X) Міноборони Естонії.

Передача човнів відбулася у координації з Данією.

Here we go again! #Estonia 🇪🇪 has delivered two patrol boats to #Ukraine 🇺🇦 in coordination with ally #Denmark 🇩🇰. Such aid helps Ukraine secure vital sea lines and defend its waters to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/Zh4KLXs2En

