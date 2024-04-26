Розвідка Британії: Попри значні втрати РФ здатна захоплювати населені пункти поблизу Авдіївки

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію в районі Авдіївки Донецької області, де фіксують подальше просування російських окупаційних військ.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 26 квітня, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві констатують, що просування окупантів у цьому районі протягом останнього тижня прискорилося.

Сухопутні війська окупаційної армії РФ створили вузький прохід вглиб української території, щоб увійти в містечко Очеретине, розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від Авдіївки.

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Відтоді, як у середині лютого 2024 року російські війська взяли під контроль Авдіївку, цей район залишається одним з основних напрямків російських операцій, додали у розвідці.

"Незважаючи на постійні високі втрати, існує висока ймовірність того, що Збройні сили Росії здатні безперервно обстрілювати українські позиції в цьому районі і взяли під контроль кілька невеликих населених пунктів", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді британської розвідки йшлося про затримання заступника міністра оборони РФ Сергєя Шойгу Тимура Іванова, якого звинувачують у хабарництві.

Перед цим британська розвідка повідомляла про рекордну кількість справ про дезертирство у військових судах Росії.