Естонський депутат поїде велосипедом з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага в п'ятницю вранці вирушив на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для українських Сил оборони.

Про це повідомляє Postimees, інформує "Європейська правда".

Група на чолі з депутатом розпочала свій шлях о 8 годині ранку з площі Вабадузе в естонській столиці.

Postimees

Postimees

Фінансові пожертви збираються спільно з організацією NAFO для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для українських захисників.

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Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тисяч євро, а 35 FPV-дронів – 14 тисяч євро.

Відстань від Таллінна до Києва становить близько 1700 кілометрів. Шлях займає близько тижня.

Минулого року Вага став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.

Нагадаємо, влітку минулого року мер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ.

Також люксембурзький журналіст Мішель Мертен проїхав велосипедом 2725 км задля збору коштів на підтримку України.