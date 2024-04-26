Естонський депутат поїде велосипедом з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Новини — П'ятниця, 26 квітня 2024, 11:00 —
Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага в п'ятницю вранці вирушив на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для українських Сил оборони.
Про це повідомляє Postimees, інформує "Європейська правда".
Група на чолі з депутатом розпочала свій шлях о 8 годині ранку з площі Вабадузе в естонській столиці.
Фінансові пожертви збираються спільно з організацією NAFO для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для українських захисників.
Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тисяч євро, а 35 FPV-дронів – 14 тисяч євро.
Відстань від Таллінна до Києва становить близько 1700 кілометрів. Шлях займає близько тижня.
Минулого року Вага став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.
Нагадаємо, влітку минулого року мер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ.
Також люксембурзький журналіст Мішель Мертен проїхав велосипедом 2725 км задля збору коштів на підтримку України.