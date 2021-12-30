Итоги 2021-го: ключевые "зрады", "победы" и "тревоги" во внешней политике Украины

Чем стал 2021 год для нашего государства на пути к ЕС и НАТО – шагом вперед, или назад, или топтанием на месте?

О ключевых "зрадах", "победах" и "тревогах" в сферах, которыми занимается "Европейская правда", читайте в статье редактора Сергея Сидоренко Не только "победы": как изменилась европейская политика Украины за 2021 год.

Пять побед: Крымская платформа, "Байракторы", эвакуация из Афганистана, конец эпопеи с локализацией, "перезагрузка" у проблемных соседей.

Что касается последнего, то речь идет о завершившейся в этом году смене власти в Молдове и Чехии.

Эти события не зависели от Украины, но имеют большое значение для нашего европейского будущего. Чтобы убедиться в этом, прочтите краткий обзор Монобольшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове. А об ожиданиях от Чехии, где президент Милош Земан теряет влияние, рассказал наш посол в этой стране.

Надо подчеркнуть: это не полный перечень "побед", за место в ключевой пятерке была конкуренция (например, мы не упомянули о возвращении "скифского золота", об историческом решении ЕСПЧ по Крыму или о подписании первых деклараций о поддержке вступления Украины в ЕС).

Однако важно то, что ни одна из побед не связана с проевропейскими реформами. А вот "зрады" касательно реформ – есть.

Торможение реформ, необходимых прежде всего Украине, является самостоятельной и очень серьезной проблемой. Здесь, например, можно упомянуть историю избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В общем, пятерка "зрад" Украины выглядит следующим образом: Зеленский "кидает" США, проблемы с реформами, похищение Чауса, Беларусь, Грузия.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в 2021 году оправился от революции и еще сильнее укрепился во власти, одновременно продолжая уступать суверенитет в пользу путинской России. Однозначной "зрадой" является развитие событий в Грузии, где внутренний политический конфликт все больше мешает движению государства к ЕС и НАТО.

С отдалением Тбилиси от перспективы вступления в НАТО Украина также автоматически отдаляется от Альянса, потому что наши государства там часто воспринимаются в паре.

Пять "тревог" года: Донбасс, отношения с США, реформа СБУ, пересмотр Соглашения об ассоциации, Германия и газ.

Подробнее о каждой из ключевых "зрад", "побед" и "тревог" в материале редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Не только "победы": как изменилась европейская политика Украины за 2021 год.