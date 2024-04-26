Поблизу Афін виявили схованку з 314 німецькими бомбами часів Другої світової

Під час роботи над масштабним містобудівним проєктом у колишньому комплексі аеропорту Еллініко на південь від Афін було виявлено 314 бомб часів Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Мер Еллініко-Аргіруполі Джанніс Константатос заявив, що схованку з боєприпасами німецького виробництва було знайдено на глибині двох метрів під колишнім клубом, дитячими садками та спортивними спорудами, побудованими для Олімпійських ігор 2004 року в Афінах.

фото: ekathimerini.com

"На щастя, вибухів і аварій не сталося. Дивно, як цілий аеропорт і численні об’єкти муніципальної та цивільної авіації працювали на такому мінному полі", – сказав він.

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Знешкодженням бомб займався загін з розмінування грецької армії (TENX).

Наприкінці лютого влада Бельгії підірвала бомбу часів Другої світової війни, знайдену на пляжі біля бельгійського міста Коксійде.

Торік у лютому в морі біля Гданська виявили одразу чотири бомби часів Другої світової війни, а восени біля Гданська знайшли рештки німецького військового судна.