Бельгія після рішення суду скасувала посилення коронавірусних обмежень

У Бельгії після відповідного рішення суду знову відкриються театри, кінотеатри та інші культурні заклади – лише через кілька днів після оголошення про нові коронавірусні обмеження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Зміна відбулася лише через кілька днів після того, як уряд оголосив про нові обмеження, спрямовані на зупинку поширення нового варіанту "Омікрон".

"Ми продовжуємо уважно стежити за еволюцією пандемії в нашій країні, де "Омікрон" домінує", – заявив прем’єр Бельгії Александр Де Кроо.

Обмеження минулого тижня були зустрінуті протестами в Брюсселі та судовим позовом з боку театрального продюсера Матьє Пінте. А у вівторок Державна рада, вищий адміністративний суд країни, призупинила дію рішення про закриття культурного сектору. У своєму рішенні суд зазначив, що уряд не показав, "наскільки культурні заклади є особливо небезпечними для здоров’я та життя людей і сприяють поширенню коронавірусу, у тій мірі, в якій необхідно наказувати про їх закриття".

Це рішення змусило багатьох очікувати, що уряд скасує деякі з останніх заходів.

"Це перемога. Правосуддя нас почуло ", - сказав Люк Петі, театральний режисер, виступаючи в середу на бельгійському телеканалі LN24.

Але, додав він, галузь все одно зазнає економічних втрат.

Незважаючи на те, що театрам і кінотеатрам буде дозволено відновити роботу, вони будуть обмежені максимальною місткістю до 200 осіб. Відвідувачі також повинні будуть показати дійсний ковід-сертифікат, залишатися на місцях та носити маску під час показів і вистав.

Сектор професійного спорту Бельгії просить застосувати до них подібні заходи. Наразі спортивні змагання в приміщенні проходять без уболівальників.

У вівторок міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбруке сказав, що підтримає відновлення культурної діяльності за суворих обмежень і лише "за умови, що епідемією можна керувати і що система охорони здоров’я не буде перевантажена".

Рівень заражень COVID-19 у Бельгії дещо зменшується: у вівторок було зафіксовано 557 позитивних випадків на мільйон людей і три смерті на мільйон. Всього 75,6% бельгійців повністю вакциновані.