Бельгия после решения суда отменила усиление коронавирусных ограничений

В Бельгии после соответствующего решения суда снова откроются театры, кинотеатры и другие культурные заведения – всего через несколько дней после объявления о новых коронавирусных ограничениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Изменение произошло лишь спустя несколько дней после того, как правительство объявило о новых ограничениях, направленных на остановку распространения нового варианта "Омикрон".

"Мы продолжаем внимательно следить за эволюцией пандемии в нашей стране, где "Омикрон" доминирует", - заявил премьер Бельгии Александр Де Кроо.

Ограничения на прошлой неделе были встречены протестами в Брюсселе и судебным иском театрального продюсера Матье Пинте. А во вторник Государственный совет, высший административный суд страны, приостановил действие решения о закрытии культурного сектора. В своем решении суд отметил, что правительство не доказало, "насколько культурные заведения особенно опасны для здоровья и жизни людей и способствуют распространению коронавируса, в той мере, в какой необходимо предписывать об их закрытии".

Это решение заставило многих ожидать, что правительство отменит некоторые из последних мер.

"Это победа. Правосудие нас услышало", – сказал Люк Пети, театральный режиссер, выступая в среду на бельгийском телеканале LN24.

Но, добавил он, отрасль все равно терпит экономические потери.

Несмотря на то, что театрам и кинотеатрам будет позволено возобновить работу, они будут ограничены максимальной вместимостью до 200 человек. Посетители также должны будут показать действительный сертификат, оставаться на местах и ​​носить маску во время показов и представлений.

Сектор профессионального спорта Бельгии просит применить к ним подобные меры. Пока спортивные соревнования в помещении проходят без болельщиков.

Во вторник министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке сказал, что поддержит возобновление культурной деятельности из-под строгих ограничений и только "при условии, что эпидемией можно управлять и что система здравоохранения не будет перегружена".

Уровень заражений COVID-19 в Бельгии несколько уменьшается: во вторник было зафиксировано 557 положительных случаев на миллион человек и три смерти на миллион. Всего 75,6% бельгийцев полностью вакцинированы.