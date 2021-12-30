Президент Естонії на початку 2022 року відвідає Україну

На початку 2022 року президент Естонії Алар Каріс вперше зі вступу на посаду восени планує відвідати Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в канцелярії естонського президента.

Напередодні президент Естонії зустрівся у президентському палаці з головою представництва ЄС у Києві Матті Маасікасом.

На зустрічі було заявлено, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи, і що постійна підтримка світовою громадськістю територіальної цілісності та суверенітету України є важливою.

"Незважаючи на продовження бойових дій на сході України, українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля з інтеграції до Європейського союзу. Україна - це держава, в якій цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України на шляху до ЄС і право українців самим вирішувати, у яких союзах вони хочуть перебувати", - сказав Алар Каріс.

Каріс також підтвердив, що Естонія продовжуватиме надавати допомогу Україні як на двосторонній основі, так і через різні ініціативи ЄС.

Нагадаємо, в інтерв’ю "Європейській правді" попередня президентка Естонії Керсті Кальюлайд висловила думку, що Україні, Молдові та Грузії необхідно "ще з 20 років" для досягнення критеріїв, необхідних для вступу у ЄС, а передумовою вступу до НАТО є повернення контролю над всіма окупованими територіями.

Кальюлайд також пізніше нагадала, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії, проте наразі Київ - "на відстані кількох світлових років" від їхнього виконання.