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Президент Естонії на початку 2022 року відвідає Україну

Четвер, 30 грудня 2021, 15:47

На початку 2022 року президент Естонії Алар Каріс вперше зі вступу на посаду восени планує відвідати Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в канцелярії естонського президента.

Напередодні президент Естонії зустрівся у президентському палаці з головою представництва ЄС у Києві Матті Маасікасом.

На зустрічі було заявлено, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи, і що постійна підтримка світовою громадськістю територіальної цілісності та суверенітету України є важливою.

"Незважаючи на продовження бойових дій на сході України, українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля з інтеграції до Європейського союзу. Україна - це держава, в якій цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України на шляху до ЄС і право українців самим вирішувати, у яких союзах вони хочуть перебувати", - сказав Алар Каріс.

Каріс також підтвердив, що Естонія продовжуватиме надавати допомогу Україні як на двосторонній основі, так і через різні ініціативи ЄС.

Нагадаємо, в інтерв’ю "Європейській правді" попередня президентка Естонії Керсті Кальюлайд висловила думку, що Україні, Молдові та Грузії необхідно "ще з 20 років" для досягнення критеріїв, необхідних для вступу у ЄС, а передумовою вступу до НАТО є повернення контролю над всіма окупованими територіями.

Кальюлайд також пізніше нагадала, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії, проте наразі Київ - "на відстані кількох світлових років" від їхнього виконання.

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Естонія
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