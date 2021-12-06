Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Латвії на мітингу затримали опозиційного депутата-антивакцинатора

Понеділок, 6 грудня 2021, 12:45

Поліція Латвії затримала в місті Тукумс депутата Сейму Алдіса Гобземса під час влаштованої ним акції протесту під назвою "Рододендрон", спрямованої проти нібито "свавілля влади".

Про це, яки пише "Європейська правда", повідомляє портал Mixnews.

На відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як депутата розміщують у відділення поліцейської машини, призначене для затриманих. Гобземс чинив опір посадці в автомашину. На відео видно також, що на Гобземса одягнені кайданки.

Імовірні причини затримання — масовий збір з порушенням епідеміологічної норми, встановленої в країні під час надзвичайної ситуації. Як раніше анонсував Гобземс, сама акція триватиме з 6 до 13 грудня по всій Латвії.

За словами Гобземса, акція "Рододендрон" — захід для всієї незадоволеної частини суспільства, який триватиме з 6 по 13 грудня "до переможного кінця" і його не лякають жодні обмеження, які могли б стати перешкодою для збору мас в одному місці.

Раніше Гобземс зазначав, що у кампанії "Рододендрон", яка запланована на 13 грудня біля Ризького замку, можна буде побачити, наскільки суспільство налаштоване проти уряду. Він пояснив, що уряд та урядові рішення, які, за його словами, були корумповані, спрямовані проти дуже великої частини населення, до якої входять як вакциновані, так і невакциновані люди.

Варто зазначити, що Алдіс Гобземс вже кілька разів організовував мітинги проти обов'язкової вакцинації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія
powered by lun.ua

Статті

Польща сперечається за родинні цінності: чому створення Інституту сім'ї розкололо суспільство

Польська влада хоче створити інститут, що опікуватиметься питаннями родини. Чому цей крок ще більше посилює розкол у суспільстві?
6 грудня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Небезпечний Китай: як Україні мінімізувати ризики у співпраці зі "стратегічним партнером"

Недружні дії та погрози Пекіна дозволяють поставити під сумнів стратегічність українсько-китайського партнерства. Що в такій ситуації робити Києву?
6 грудня 2021 — Юрій Пойта, New Geopolitics Research Network

Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства

Ті, хто вирішить мати кілька громадянств, стикнуться із забороною працювати у держструктурах, бути долученими до політичної діяльності тощо...
3 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда