У Латвії на мітингу затримали опозиційного депутата-антивакцинатора

Поліція Латвії затримала в місті Тукумс депутата Сейму Алдіса Гобземса під час влаштованої ним акції протесту під назвою "Рододендрон", спрямованої проти нібито "свавілля влади".

Про це, яки пише "Європейська правда", повідомляє портал Mixnews.

На відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як депутата розміщують у відділення поліцейської машини, призначене для затриманих. Гобземс чинив опір посадці в автомашину. На відео видно також, що на Гобземса одягнені кайданки.

Імовірні причини затримання — масовий збір з порушенням епідеміологічної норми, встановленої в країні під час надзвичайної ситуації. Як раніше анонсував Гобземс, сама акція триватиме з 6 до 13 грудня по всій Латвії.

За словами Гобземса, акція "Рододендрон" — захід для всієї незадоволеної частини суспільства, який триватиме з 6 по 13 грудня "до переможного кінця" і його не лякають жодні обмеження, які могли б стати перешкодою для збору мас в одному місці.

Раніше Гобземс зазначав, що у кампанії "Рододендрон", яка запланована на 13 грудня біля Ризького замку, можна буде побачити, наскільки суспільство налаштоване проти уряду. Він пояснив, що уряд та урядові рішення, які, за його словами, були корумповані, спрямовані проти дуже великої частини населення, до якої входять як вакциновані, так і невакциновані люди.

Варто зазначити, що Алдіс Гобземс вже кілька разів організовував мітинги проти обов'язкової вакцинації.