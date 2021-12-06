В Латвии на митинге задержан оппозиционный депутат-антивакцинатор

Полиция Латвии задержала в городе Тукумс депутата Сейма Алдиса Гобземса во время устроенной им акции протеста под названием "Рододендрон", направленной против якобы "произвола власти".

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал Mixnews.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как депутата размещают в отделение полицейской машины, предназначенное для задержанных. Гобземс сопротивлялся посадке в автомашину. На видео видно также, что Гобземс в наручниках.

Вероятные причины задержания – массовое собрание с нарушением эпидемиологической нормы, установленной в стране во время чрезвычайной ситуации. Как ранее анонсировал Гобземс, сама акция продлится с 6 по 13 декабря по всей Латвии.

По словам Гобземса, акция "Рододендрон" — мероприятие для всей недовольной части общества, которое продлится с 6 по 13 декабря "до победного конца" и его не пугают никакие ограничения, которые могли бы стать препятствием для сбора масс в одном месте.

Ранее Гобземс отмечал, что в кампании "Рододендрон", которая запланирована на 13 декабря возле Рижского замка, можно будет увидеть, насколько общество настроено против правительства. Он пояснил, что правительство и правительственные решения, которые, по его словам, были коррумпированы, направлены против очень большого числа населения, в которую входят как вакцинированные, так и невакцинированные люди.

Следует отметить, что Алдис Гобземс уже несколько раз организовывал митинги против обязательной вакцинации.