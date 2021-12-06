Прем’єр Польщі анонсував нові коронавірусні обмеження на свята

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що найближчими днями уряд представить нові коронавірусні обмеження у зв’язку з наближенням різдвяних свят.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал RMF24.

"Завтра-післязавтра ми представимо посилення обмежень у зв'язку зі святами і мутацією "Омікрон"", - сказав прем'єр.

За словами Моравецького, в країні "багато смертей, особливо серед нещеплених".

Прем’єр-міністр заявив, що Польща "посилить механізми вакцинації та зробить їх обов’язковими для деяких професій".

"Ми також обговоримо посилення обмежень у деяких місцях для невакцинованих людей, щоб реагувати на тип вірусу "Омікрон", який, ймовірно, вже є в Польщі", – наголосив він.

Згідно з розпорядженням уряду, з 1 грудня діють обмеження – одна особа на 15 кв. метрів в тренажерних залах, клубах і фітнес-центрах, азартних іграх, музеях, художніх галереях, ярмарках, виставках, конгресах і конференціях. Максимум 100 осіб можуть брати участь у зібраннях і урочистостях, таких як весілля, причастя, а також на дискотеках.

Обмеження одна особа на 15 кв. метрів також стосується комерційних об'єктів.

50-відсотковий ліміт заповнюваності діє в церквах, ресторанах, готелях і культурних об'єктах, таких як кінотеатри, театри, опери, філармонії, будинки та культурні центри, а також під час концертів і циркових вистав, а також у спортивних об'єктах, таких як басейни та аквапарки .

З 500 до 250 осіб знижено ліміт відвідування спортивних заходів, які проводяться поза межами спортивних споруд.