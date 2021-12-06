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Премьер Польши анонсировал новые коронавирусные ограничения на праздники

Понедельник, 6 декабря 2021, 13:54

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшие дни правительство представит новые коронавирусные ограничения в связи с приближающимися рождественскими праздниками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал RMF24.

"Завтра-послезавтра мы представим ужесточение ограничений в связи с праздниками и штаммом "Омикрон", - сказал премьер.

По словам Моравецкого, в стране "много смертей, особенно среди непривитых".

Премьер-министр заявил, что Польша "усилит механизмы вакцинации и сделает их обязательными для некоторых профессий".

"Мы также обсудим усиление ограничений в некоторых местах для невакцинированных людей, чтобы реагировать на тип вируса "Омикрон", который, вероятно, уже есть в Польше", - подчеркнул он.

Согласно распоряжению правительства, с 1 декабря действуют ограничения – один человек на 15 кв. метров в тренажерных залах, клубах и фитнес-центрах, казино, музеях, художественных галереях, ярмарках, выставках, конгрессах и конференциях. Максимум 100 человек могут участвовать в собраниях и торжествах, таких как свадьба, причастие, а также дискотеки.

Ограничение одного человека на 15 кв. метров также относится к коммерческим объектам.

50-процентный лимит заполняемости действует в церквях, ресторанах, отелях и культурных объектах, таких как кинотеатры, театры, оперы, филармонии, дома и культурные центры, а также во время концертов и цирковых представлений, а также в спортивных объектах, таких как бассейны и аквапарки.

С 500 до 250 человек снижен лимит посещения спортивных мероприятий, проводимых вне спортивных сооружений.

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