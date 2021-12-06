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У Польщі крадії авто загинули в ДТП невдовзі після крадіжки

Понеділок, 6 грудня 2021, 15:24

У Польщі двоє чоловіків загинули в автокатастрофі у машині, яку, як виявилося, викрали незадовго до аварії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише RMF 24.

Інцидент стався у Сілезькому воєводстві. Як повідомляється, поліцейські з міста Цешин отримали повідомлення про крадіжку автомобіля у гміні Хибе, а через 10 хвилин після цього надійшло повідомлення про ДТП у населеному пункті Мніх. 

Двоє чоловіків їхали у легковій машині, і, ймовірно, водій перевищив швидкість, у результаті машина вилетіла з дороги і врізалася в дерево.

Водій та пасажир загинули внаслідок аварії. 

 
Фото Сілезької поліції

Як з’ясувалося, саме цей автомобіль викрали незадовго до аварії у гміні Хибе, про що були проінформовані правоохоронці.

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Польща інциденти
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