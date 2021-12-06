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Укр / Рус

В Польше угонщики авто погибли в ДТП вскоре после кражи

Понедельник, 6 декабря 2021, 15:24

В Польше двое мужчин погибли в автокатастрофе в машине, которую, как оказалось, они угнали незадолго до аварии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет RMF 24.

Инцидент произошел в Силезском воеводстве. Как сообщается, полицейские из города Цешин получили сообщение о угоне автомобиля в гмине Хибе, а через 10 минут после этого поступило сообщение о ДТП в населенном пункте Мних.

Двое мужчин ехали в легковой машине, и, вероятно, водитель превысил скорость, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Водитель и пассажир погибли в результате аварии.

Как выяснилось, именно этот автомобиль угнали незадолго до аварии в гмине Хибе, о чем были проинформированы правоохранители.

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Польша инциденты
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