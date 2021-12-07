Парламент Молдови ратифікував поправки до угоди про вільну торгівлю з Україною

Парламент Молдови ратифікував 6 грудня протокол про внесення змін до угоди про вільну торгівлю між Молдовою та Україною.

Про це пише Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

У парламенті зазначили, що запропоновані поправки полегшать доступ інвесторів та бізнесу до переваг існуючих преференційних домовленостей між Молдовою, Євросоюзом та Україною.

Згідно з поправками, виробники з України зможуть імпортувати до Молдови сировину та компоненти для їх переробки, а потім експортувати кінцеву продукцію до країн ЄС.

При цьому товари отримають сертифікати про молдавське походження, і для цього не потрібно буде сплачувати мита згідно з існуючим пільговим режимом.

Протокол про зміну угоди про вільну торгівлю між Молдовою та Україною наприкінці серпня підписали прем'єр-міністри обох країн – Наталія Гаврилиця та Денис Шмигаль.

Вони зазначили, що оновлена ​​угода "сприятиме інвестиціям і спонукатиме бізнес-середовище повною мірою використати існуючий торговий режим із ЄС".

Крім того, за словами Шмигаля, Україна вже уклала такий самий договір із Грузією, і тепер усе "Асоційоване тріо" зможе створити єдину систему для торгівлі з Євросоюзом.

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