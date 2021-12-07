Парламент Молдовы ратифицировал поправки в соглашение о свободной торговле с Украиной

Парламент Молдовы ратифицировал 6 декабря протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Молдовой и Украиной.

Об этом пишет Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

В парламенте отметили, что предлагаемые поправки облегчат доступ инвесторов и бизнеса к преимуществам существующих преференциальных договоренностей между Молдовой, Евросоюзом и Украиной.

Согласно поправкам, производители из Украины смогут импортировать в Молдову сырье и компоненты для их переработки, а затем экспортировать конечную продукцию в страны ЕС.

При этом товары получат сертификаты о молдавском происхождении, и для этого не нужно будет платить пошлины, согласно существующему льготному режиму.

Протокол об изменении соглашения о свободной торговле между Молдовой и Украиной в конце августа подписали премьер-министры обеих стран — Наталья Гаврилица и Денис Шмыгаль.

Они ранее отметили, что обновленное соглашение "будет способствовать инвестициям и побудит бизнес-среду в полной мере использовать существующий торговый режим с ЕС".

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина уже заключила такой же договор с Грузией, и теперь все "Ассоциированное трио" сможет создать единую систему для торговли с Евросоюзом.

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