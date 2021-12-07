Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Парламент Молдовы ратифицировал поправки в соглашение о свободной торговле с Украиной

Вторник, 7 декабря 2021, 09:46

Парламент Молдовы ратифицировал 6 декабря протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Молдовой и Украиной.

Об этом пишет Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

В парламенте отметили, что предлагаемые поправки облегчат доступ инвесторов и бизнеса к преимуществам существующих преференциальных договоренностей между Молдовой, Евросоюзом и Украиной.

Согласно поправкам, производители из Украины смогут импортировать в Молдову сырье и компоненты для их переработки, а затем экспортировать конечную продукцию в страны ЕС.

При этом товары получат сертификаты о молдавском происхождении, и для этого не нужно будет платить пошлины, согласно существующему льготному режиму.

Протокол об изменении соглашения о свободной торговле между Молдовой и Украиной в конце августа подписали премьер-министры обеих стран — Наталья Гаврилица и Денис Шмыгаль.

Они ранее отметили, что обновленное соглашение "будет способствовать инвестициям и побудит бизнес-среду в полной мере использовать существующий торговый режим с ЕС".

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина уже заключила такой же договор с Грузией, и теперь все "Ассоциированное трио" сможет создать единую систему для торговли с Евросоюзом.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Торговля
powered by lun.ua

Статьи

"Очищение" Австрии: как коррупционный скандал сменил правительство и партию власти

Самый молодой канцлер в истории Австрии окончательно уходит из политики. Вслед за ним должностей лишились и близкие ему министры.
6 декабря 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Польша спорит о семейных ценностях: почему создание Института семьи раскололо общество

Польские власти хотят создать институт, который будет заниматься вопросами семьи. Почему этот шаг еще больше усугубляет раскол в обществе? (укр.)
6 декабря 2021 — Станислав Желиховский , для Европейской правды

Опасный Китай: как Украине минимизировать риски в сотрудничестве со "стратегическим партнером"

Недружественные действия и угрозы Пекина позволяют подвергнуть сомнению стратегичность украинско-китайского партнерства. Что в такой ситуации делать Киеву? (укр.)
6 декабря 2021 — Юрий Пойта, New Geopolitics Research Network