У Швейцарії обрали президента на 2022 рік

У Швейцарії президентом на 2022 рік парламент обрав чинного міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє швейцарська редакція The Local.

60-річний Кассіс з 1 січня обійме посаду президента, яка є доволі символічною, замінивши на ній Гі Пармелена. При цьому він залишиться міністром закордонних справ.

Вибір Кассіса не є випадковим, тому що його черга надійшла згідно з ротацією семи членів Федеральної Ради - швейцарського федерального уряду.

Президента Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на сім років на один рік.

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Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради.

Однак президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду.

Кассіса обрали 156 зі 197 голосів, що вважається відносно низьким результатом. Це пов’язують з критикою на його адресу щодо деяких питань, зокрема за несподівану зупинку у травні багаторічних перемовин з ЄС щодо угоди про співпрацю, за що критикують і Пармелена. Гі Пармелен торік набрав 188 голосів з 202 бюлетенів, а Симонетта Соммаруга на своїх виборах - 186.

Після обрання Кассіс висловив сподівання, що суспільство зможе подолати внутрішні суперечки щодо низки питань і вийде з цих випробувань "сильнішим та більш об’єднаним, ніж будь-коли".

Під час голосування у середу парламент також обрав новим віце-президентом міністра охорони здоров’я Алена Берсе, який у свою чергу має стати президентом у 2023 році.

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