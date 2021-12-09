Вбити корупційного монстра. Пояснюємо, навіщо Україні реформа Служби безпеки

Над законопроєктом, який має реформувати Службу безпеки України, працюють вже понад півтора року, а він досі оповитий теоріями змов, "зрадами", плітками та взаємовиключними стереотипами.

Про те, чи є насправді в законопроєкті зрада і чому щодо нього лунають настільки різні оцінки, читайте в статті народної депутатки від "Слуги народу", заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої Тиск, і не тільки з Росії: хто та чому намагається зупинити реформу СБУ.

Законопроєкт 3196-д пройшов нескінченну кількість раундів міжвідомчих, парламентських, експертних консультацій.

Частина представників СБУ вважають, що ухвалення цього закону послабить Службу та зробить неможливим захист держбезпеки в умовах війни з Росією. У той самий час на законопроєкт дуже чекають оперативники, у колі яких з’являється дедалі більше розуміння, що він надає можливості для роботи та соціальний пакет.

Натомість частина громадянського суспільства, передусім правозахисних організацій, навпаки, каже, що ухвалення 3196-д значно посилить СБУ і призведе до порушення прав людини. Від парламентської опозиції також час від часу чути про зраду – частина її представників кажуть про можливість переслідування опозиції за цим законом.

Проєкт 3196-д у разі ухвалення не лише замінить чинні закони про СБУ, про загальну структуру і чисельність Служби тощо, але також внесе суттєві зміни до низки інших законів. Отже, давайте порівняємо те, як є зараз, та що пропонується у разі схвалення проєкту 3196-д. Сконцентруємося на тих нормах, що зараз викликають найбільше критики.

Почнемо з повноважень.

Наразі СБУ, як колись КДБ, може користуватися усім інструментарієм правоохоронного органу – виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення; в рамках досудового розслідування проводити обшуки, вилучення, затримання, допити, здійснювати тиск на бізнес, громадянське суспільство чи опозицію.

Це – закон, за яким Янукович "віджимав" бізнес, здійснював тиск на опозицію та створив корупційного монстра!

Упродовж розробки законопроєкту не було більш резонансного питання, ніж позбавлення СБУ функції досудового розслідування.

Відкрита статистика самої ж СБУ(!) свідчить, що за останні вісім років більше половини розслідуваних нею справ не мають відношення до державної безпеки.

Будь-хто, хто стикався з тиском сумнозвісних підрозділів СБУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю, знає, що ті "кошмарили" бізнес саме через інструментарій досудового слідства.

Викликає занепокоєння громадськості й посилення контррозвідувального напрямку. Втім, розуміючи ризики зловживання повноваженнями, автори законопроєкту передбачили в законі про СБУ кілька запобіжників: позбавлення органу правоохоронних функцій, парламентській контроль за СБУ, конкретизація повноважень.

Детальніше про реформу Служби безпеки України – в матеріалі Мар'яни Безуглої Тиск, і не тільки з Росії: хто та чому намагається зупинити реформу СБУ.