Убить коррупционного монстра. Объясняем, зачем Украине реформа Службы безопасности

Часть гражданского общества, прежде всего правозащитных организаций, считает, что реформа значительно усугубит СБУ и приведет к нарушению прав человека.

Над законопроектом, который должен реформировать Службу безопасности Украины, работают уже более полутора лет, а он до сих пор окутан теориями заговоров, сплетнями и взаимоисключающими стереотипами.

О том, есть ли на самом деле в законопроекте "зрада" и почему в его адрес звучат столь разные оценки, читайте в статье народной депутатки от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой Давление, и не только из России: кто и почему пытается остановить реформу СБУ.

Законопроект 3196-д прошёл нескончаемое количество раундов межведомственных, парламентских, экспертных консультаций.

Часть представителей СБУ считают, что принятие этого закона ослабит Службу и сделает невозможной защиту госбезопасности в условиях войны с Россией. В то же время законопроекта очень ждут оперативники, в кругу которых появляется все большее понимание, что он предоставляет возможности для работы и социальный пакет.

Часть гражданского общества, прежде всего правозащитных организаций, наоборот, говорит, что принятие 3196-д значительно усилит СБУ и приведет к нарушению прав человека. От парламентской оппозиции время от времени слышно о "зраде" – часть ее представителей говорят о возможности преследования оппозиции по этому закону.

Проект 3196-д в случае принятия не только заменит действующие законы об СБУ, общую структуру и численность Службы и т.д., но также внесет существенные изменения в ряд других законов. Итак, давайте сравним то, как есть сейчас, и что предлагается в случае одобрения проекта 3196-д. Сконцентрируемся на тех нормах, которые сейчас вызывают больше всего критики.

Начнём с полномочий.

Пока СБУ, как когда-то КГБ, может пользоваться всем инструментарием правоохранительного органа – выявлять, прекращать и раскрывать уголовные правонарушения; в рамках досудебного расследования проводить обыски, изъятия, задержания, допросы, оказывать давление на бизнес, гражданское общество или оппозицию.

Это закон, по которому Янукович "отжимал" бизнес, оказывал давление на оппозицию и создал коррупционного монстра!

В ходе разработки законопроекта не было более резонансного вопроса, чем лишение СБУ функции досудебного расследования.

Открытая статистика самой СБУ (!) свидетельствует, что за последние восемь лет более половины расследуемых ею дел не имеют отношения к государственной безопасности.

Любой, кто сталкивался с давлением пресловутых подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью, знает, что "кошмарили" бизнес именно через инструментарий досудебного следствия.

Вызывает беспокойство общественности и усиление контрразведывательного направления. Впрочем, понимая риски злоупотребления полномочиями, авторы законопроекта предусмотрели в законе об СБУ несколько предохранителей: лишение органа правоохранительных функций, парламентский контроль за СБУ, конкретизация полномочий.

Детальнее о реформе Службы безопасности Украины – в материале Марьяны Безуглой Давление, и не только из России: кто и почему пытается остановить реформу СБУ.