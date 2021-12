Литва передала Україні військову допомогу: бронежилети і тактичні ремені

Литва безоплатно передала для Збройних сил України бронежилети і тактичні ремені.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас під час візиту до Києва, пише "Європейська правда".

За його словами, це перша частина з військової допомоги, яку Литва планує передати Україні.

Today I am on my way to Kyiv, where I am handing over the first part of 🇱🇹 military assistance to Ukraine - by the agreement of @LithuanianGovt, we are providing 🇺🇦Armed Forces with armoured vests and ballistic belts free of charge. Ukraine's fight is also Lithuania's fight. 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/MW2Y9rRe3S