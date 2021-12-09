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Укр / Рус

Литва передала Україні військову допомогу: бронежилети і тактичні ремені

Четвер, 9 грудня 2021, 14:11

Литва безоплатно передала для Збройних сил України бронежилети і тактичні ремені.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас під час візиту до Києва, пише "Європейська правда".

За його словами, це перша частина з військової допомоги, яку Литва планує передати Україні.

"Сьогодні я передаю першу частину литовської військової допомоги для України - за рішенням уряду Литви, ми безоплатно передаємо ЗСУ бронежилети і тактичні ремені. Боротьба України - це і наша боротьба", - повідомив Арвідас Анушаускас у своєму Twitter.

Він не уточнив, у якій кількості передається таке спорядження. 

Як повідомляла "Українська правда", під час візиту Анушаускаса до Києва також підписали меморандум про співпрацю України, Литви та Грузії у сфері кібербезпеки. Грузія поставить свій підпис згодом. 

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що цього тижня до Києва має прибути фінальна частина з пакета військової допомоги на 60 млн доларів.

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Литва Росія
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