Литва передала Украине военную помощь: бронежилеты и тактические ремни

Литва безвозмездно передала для Вооруженных сил Украины бронежилеты и тактические ремни.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время визита в Киев, пишет "Европейская правда".

По его словам, это первая часть военной помощи, которую Литва планирует передать Украине.

Today I am on my way to Kyiv, where I am handing over the first part of 🇱🇹 military assistance to Ukraine - by the agreement of @LithuanianGovt, we are providing 🇺🇦Armed Forces with armoured vests and ballistic belts free of charge. Ukraine's fight is also Lithuania's fight. 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/MW2Y9rRe3S