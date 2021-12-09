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Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією

Четвер, 9 грудня 2021, 18:54

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Росією окупованого Криму.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Резолюція містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях".

"Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали документ. Він консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи та її цілей, протидіє наростаючій мілітаризації Криму, надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону і в Криму", - написав Кулеба у Twitter.

Це не єдине очікуване рішення ГА ООН.

На розгляді є також проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в Криму, який готується вже шостий рік поспіль. Кожного року документ доповнюється новими фактами про грубі порушення міжнародного права та прав людини на півострові зі сторони РФ як держави-окупанта. 

Цього року документ у комітеті підтримали 64 країни, 93 утрималися і 20 проголосували проти, хто саме - читайте за цим посиланням. 

Цьогоріч ключовими нововведеннями резолюції стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці в Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар. 

Читайте також детально про кримську резолюцію, яку Генасамблея ООН ухвалила минулого року: Нова кримська резолюція ООН: тренди-2020 і битва за підтримку

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Крим
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