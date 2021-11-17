Комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт посиленої кримської резолюції: хто голосував проти

Третій комітет Генасамблеї ООН на засіданні 17 листопада схвалив проєкт посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Міністр привітав ухвалення проєкту у своєму Twitter. Він відзначив, що у документі вперше зафіксована підтримка Кримської платформи.

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Крім того, документ також закликає Росію звільнити українських політв’язнів, забезпечити права кримськотатарського народу.

"Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проєкт резолюції. Його схвалення на сесії ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення нашої територіальної цілісності", - зауважив міністр.

Документ підтримали 64 країни, 93 утрималися і 20 проголосували проти, а саме: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

The EU welcomes the adoption by UN Third Committee of the resolution condemning the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by Russia.



The EU remains steadfast in its commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders. pic.twitter.com/JahUfoIdOo — 🇪🇺EU at UN-NY (@EUatUN) November 17, 2021

У минулому році проєкт кримської резолюції підтримали 63 країни, 22 були проти, 85 утрималися.

Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні президент України Володимир Зеленський подякував 46 державам та міжнародним організаціям, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи.

Водночас він згадав, що ООН проігнорувала цей майданчик.

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