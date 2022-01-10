У Брюсселі пройшла багатотисячна акція проти коронавірусних обмежень

Тисячі протестувальників знову вийшли на вулиці Брюсселя в неділю, щоб виступити проти коронавірусних обмежень,незважаючи на те, що бельгійський уряд вирішив призупинити введення нових заходів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Демонстранти без масок, скандуючи "Свобода!", вимагали, щоб уряд скасував ковід-сертифікат, необхідний для входу в різні місця, і щоб науково-консультативна рада Бельгії розглянула більший діапазон точок зору при прийнятті рішень.

За підрахунками організаторів, в акції брали участь близько 25 000 осіб, тоді як поліція назвала цифру ближче до 5 000 – значне падіння участі з приблизно 35 000 людей, які взяли участь у акції протесту в листопаді минулого року, яка переросла в насильство.

Недільна демонстрація була останньою з організованих групою "Samen Voor Vrijheid" ("Разом за свободу") після насильницького протесту 21 листопада і була значно більш мирною.

Марш розпочався на Північному вокзалі в Брюсселі. Офіцери конфіскували петарди та шоломи у деяких учасників на початку протесту, щоб уникнути зіткнень, які спостерігалися минулого року. Пізніше поліція повідомила про декілька арештів.

Демонстрація привернула широке коло учасників, від сімей з маленькими дітьми до політиків ЄС.

"Ми просимо повернути наші права та нашу свободу", – заявив євродепутат Крістіан Терхеш з Групи європейських консерваторів і реформістів.

"Те, що зараз відбувається по всій Європі, — це невимовне зловживання, якого ми не бачили, принаймні на Заході, з часів Другої світової війни", — сказав він.