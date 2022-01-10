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Укр / Рус

В Брюсселе прошла многотысячная акция против коронавирусных ограничений

Понедельник, 10 января 2022, 08:31

Тысячи протестующих снова вышли на улицы Брюсселя в воскресенье, чтобы выступить против коронавирусных ограничений, несмотря на то, что бельгийское правительство решило приостановить введение новых мер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Демонстранты без масок, скандируя "Свобода!", требовали, чтобы правительство отменило ковид-сертификат, необходимый для входа в разные места, и чтобы научно-консультативный совет Бельгии рассмотрел больший диапазон точек зрения при принятии решений.

По подсчетам организаторов, в акции участвовали около 25 000 человек, тогда как полиция назвала цифру ближе к 5 000 – значительное падение участия из примерно 35 000 человек, принявших участие в акции протеста в ноябре прошлого года, переросшей в насилие.

Воскресная демонстрация была последней из организованных группой "Samen Voor Vrijheid" ("Вместе за свободу") после насильственного протеста 21 ноября и была гораздо более мирной.

Марш начался на Северном вокзале в Брюсселе. Офицеры конфисковали петарды и шлемы у некоторых участников в начале протеста, чтобы избежать столкновений, которые наблюдались в прошлом году. Позже полиция сообщила о нескольких арестах.

Демонстрация привлекла широкий круг участников, от семей с маленькими детьми до политиков ЕС.

"Мы просим вернуть наши права и нашу свободу", - заявил евродепутат Кристиан Терхеш из Группы европейских консерваторов и реформистов.

"То, что сейчас происходит по всей Европе, – это неописуемое злоупотребление, которого мы не видели, по крайней мере, на Западе, со времен Второй мировой войны", – сказал он.

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