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В Англії почали залучати в систему приватні медзаклади через велику кількість коронахворих

Понеділок, 10 січня 2022, 13:33

В Англії держлікарні зможуть протягом трьох місяців залучати приватні клініки і їхній персонал для надання послуг планового лікування, якщо не зможуть надавати їх у себе через перевантаженість пацієнтами з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Завдяки угоді Нацслужби охорони здоров’я з близько десятком закладів лікарні зможуть уникати затримок у наданні послуг пацієнтам з іншими захворюваннями - наприклад, які чекають на планові операції через онкологічні захворювання тощо.

Лікарням також надали розпорядження розгортати додаткові ліжкомісця для пацієнтів з коронавірусом в освітніх закладах і спортзалах.

Таким чином в Англії сподіваються уникнути перевантаження медичної системи та нових обмежень для соціального життя, які Шотландія та Уельс все ж повернули.

До подібного кроку в Британії вдалися у березні 2020 року - приватні заклади надали додаткові ліжкомісця, ШВЛ та близько 20 тисяч своїх співробітників для допомоги хворим на коронавірус.

Нагадаємо, минулого тижня Британія стала другою у Європі країною, де добові показники заражень коронавірусом перетнули позначку у 200 000 нових хворих за добу. Останні кілька днів показники знижуються.

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Велика Британія Коронавірус

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