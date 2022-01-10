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Укр / Рус

В Англии начали привлекать в систему частные клиники из-за большого числа больных COVID

Понедельник, 10 января 2022, 13:33

В Англии госбольницы смогут в течение трех месяцев привлекать частные клиники и их персонал для предоставления услуг планового лечения, если не смогут предоставлять их у себя из-за перегруженности пациентами с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Благодаря соглашению Нацслужбы здравоохранения с десятком учреждений больницы смогут избегать задержек в предоставлении услуг пациентам с другими заболеваниями - например, ожидающих плановых операций из-за онкологических заболеваний и т.д.

Больницам также предоставили распоряжение развертывать дополнительные койкоместа для пациентов с коронавирусом в образовательных заведениях и спортзалах.

Таким образом, в Англии надеются избежать перегрузки медицинской системы и новых ограничений для социальной жизни, которые Шотландия и Уэльс все же вернули.

К подобному шагу в Британии прибегли в марте 2020 года - частные заведения предоставили дополнительные койкоместа, ИВЛ и около 20 тысяч своих сотрудников для помощи больным коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе Британия стала второй в Европе страной, где суточные показатели заражений коронавирусом пересекли отметку в 200 000 новых больных в сутки. В последние несколько дней показатели снижаются.

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Великобритания Коронавирус

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