У Данії екскерівника військової розвідки судять за підозрою у витоку таємної інформації

У Данії підсудним у справі про витік таємної інформації є екскерівник військової розвідки Ларс Фіндсен.

Як повідомляють данські ЗМІ та агенція Bloomberg, про це стало відомо після зняття судом заборони на розголошення імен чотирьох осіб у справі, яких заарештували ще у грудні.

Разом з Фіндсеном за підозрою у причетності до витоку важливої засекреченої інформації затримали ще трьох осіб, чинних і колишніх співробітників розвідувальних служб армії та поліції. Про справу було відомо, але досі імена підозрюваних осіб не називали.

Фіндсена призупинили на посаді ще у серпні 2020 року після того, як наглядовий орган розкритикував роль відомства у скандалі з прослуховуваннями - розвідка нібито збирала дані приватних осіб і передавала дані приватних осіб і ділилася інформацією зі службами інших країн, за припущеннями - США.

Конкретні звинуваченя проти Фіндсена не повідомляють через специфіку справи, а слухання проходять за закритими дверима.

У суді наголосили, що ім’я розголошують на прохання самого Фіндсена.

У короткому коментарі ЗМІ він заявив, що категорично заперечує свою вину і назвав звинувачення абсурдними.