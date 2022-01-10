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В Дании экс-главу военной разведки судят по подозрению в утечке тайной информации

Понедельник, 10 января 2022, 13:56

В Дании подсудимым по делу об утечке тайной информации является экс-руководитель военной разведки Ларс Финдсен.

Как сообщают датские СМИ и агентство Bloomberg, об этом стало известно после снятия судом запрета на разглашение имен четырех человек по делу, арестованным еще в декабре.

Вместе с Финдсеном по подозрению в причастности к утечке важной засекреченной информации задержали еще троих человек, действующих и бывших сотрудников разведывательных служб армии и полиции. О деле было известно, но до сих пор имена подозреваемых не называли.

Финдсен был приостановлен в должности еще в августе 2020 года после того, как надзорный орган раскритиковал роль ведомства в скандале с прослушиваниями - разведка якобы собирала данные частных лиц и передавала данные частных лиц и делилась информацией со службами других стран, по предположениям - США.

Конкретные обвинения против Финдсена не сообщают из-за специфики дела, а слушания проходят за закрытыми дверями.

В суде отметили, что имя разглашают по просьбе самого Финдсена.

В коротком комментарии СМИ он заявил, что категорически отрицает свою вину и назвал обвинения абсурдными.

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Дания

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